Эксперты посоветовали семь упражнений для ускорения похудения

Россиянам посоветовали упражнения для домашней тренировки, которые помогут ускорить похудение. Об этом сообщает Men Today.

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Чтобы подтянуть форму к лету без похода в спортзал, было предложено выполнять семь упражнений. Из них четыре — приседания (с подъемом на носки, с подъемом коленей, с прыжками и статические с махами руками), а также берпи, альпинист прогулка и выпады в сторону с махом рукой.

Авторы рекомендовали выполнять упражнения в три-четыре подхода продолжительностью 45 секунд. Между упражнениями необходимо делать перерывы на отдых по пятнадцать секунд.

Ранее тренер Тайлер Рид раскрыл способ узнать свой фитнес-возраст. Он предложил сделать 60-секундный тест, результаты которого помогут определить состояние организма и оценить необходимость дополнительной физической нагрузки. Для этого подряд по 20 секунд нужно выполнять отжимания, приседания и планку.