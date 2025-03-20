Исследователи обнаружили новые полезные свойства клубники

Ученые из Государственного университета Сан-Диего установили, что потребление клубники повышает общую антиоксидантную защиту организма и улучшает эпизодическую память. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases (NCDM).

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В исследовании приняли участие взрослые люди в возрасте старше 65 лет с лишним весом и ожирением (индекс массы тела от 25 до 40 кг/м²). На начальном этапе у испытуемых не было проблем с памятью, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Добровольцев распределили на две группы для употребления плацебо или сублимированного клубничного напитка.

Второй вариант содержал больше количество полифенолов — природных химических соединений, способных защищать клетки от повреждения нестабильными молекулами и бороться с воспалением. Доза сублимированной клубники в напитке была эквивалентна двум порциям свежих ягод.

Эксперимент длился в течение восьми недель. На протяжении всего периода исследования участники несколько раз проходили тесты на оценку когнитивных способностей и сдавали кровь для лабораторного анализа.

Результаты показали, что при употреблении клубники у испытуемых незначительно повысилась скорость когнитивной обработки информации и снизилось систолическое артериальное давление. Более заметным стало повышение уровня антиоксидантной защиты организма — способности бороться с окислением клеток активными формами кислорода (АФК). Также у участников второй группы улучшилась эпизодическая память, которая фиксирует и воспроизводит личные события и впечатления.