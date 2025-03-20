В чем польза яблочного уксуса для здоровья

Считается, что яблочный уксус не только помогает при высоком давлении, но и снижает уровень сахара в крови, подавляет голод, способствует похудению. Исследования показывают, что этот продукт обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, дающими преимущества для здоровья сердца.

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Одно небольшое исследование с участием людей с диабетом 2 типа и гиперлипидемией (избытком жиров в крови) показало, что участники, которые в течение восьми недель получали около 1 столовой ложки яблочного уксуса (20 мл), имели значительно более низкий уровень сахара в крови натощак и маркеров окислительного стресса. При этом артериальное давление в обоих группах (в том числе в контрольной) было одинаковым.

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Исследование, проведённое в 2016 году, продемонстрировало: уксус эффективно снижает кровяное давление у крыс с гипертонией. В сочетании с Procardia XL (лекарством для лечения артериальной гипертензии) он влияет на контроль давления лучше, чем просто уксус или Procardia XL по отдельности.

Также научные работы показали, что яблочный уксус помогает контролировать аппетит, снижает уровень холестерина, способствует снижению веса.

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