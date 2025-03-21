Диетолог назвала чипсы и газировку «мягкими наркотиками»

Из-за чрезмерного их употребления организм «разрушается». Всё чаще выявляются сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак. Таким мнением Елена Соломатина поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Эти знания должны вводиться на уровне необходимых предметов в школе, дабы они дальше могли учить уже своих детей. И тогда все те продукты, которые нас просто разрушают, они и работают на уровне таких разрушителей, как наркотики. Ну пусть это будут более мягкие наркотики, пусть они не так быстро разрушают, но они от этого не становятся менее коварными, потому что они вообще незаметны. Ну, подумаешь, съел пачку чипсов, подумаешь, запил газировкой, подумаешь, пачку каких-нибудь печенюшек съел — это же не криминально. Но мы видим, как растёт сейчас волна заболеваний сердечно-сосудистых, диабетов, онкологий. Нужно инвестировать сейчас силы, деньги, время, мысли вот в этом направлении».

Ранее общественники предложили ввести в РФ акциз на чипсы и запретить их продажу детям. Авторы инициативы ссылаются на рекомендации ВОЗ, которая ещё в 2020 году заявляла о необходимости снизить или запретить потребление продуктов с большим содержанием трансжиров.

«Известия» отмечают, что размер акциза может быть определён в 20% от стоимости товара. Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Он напомнил о мерах по борьбе с «вредной» едой, которые кабмин уже принял. В частности, с 2023 года введён акциз на сахаросодержащие напитки.

Диетолог заявила, что чипсы тождественны сигаретам «по вредности».