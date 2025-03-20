Врач объяснил, как наращивание ресниц может навредить глазам

Наращивание ресниц может привести к раздражению, сухости глаза, а также воспалению век и глазной оболочки. Кроме того, постоянное наращивание может изменить направление роста ресниц, рассказала «Газете.Ru» ведущий врач-офтальмолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Анастасия Васильева.

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«Раздражение и сухость глаза — одни из наиболее распространенных негативных последствий наращивания ресниц. Чаще всего такое происходит, если для удобства проведения процедуры мастер оттягивает верхнее веко и фиксирует его приподнятом положении. Это приводит к образованию небольшой щели между веками, которая не позволяет им смыкаться. При этом сеанс может продолжаться довольно долго. В среднем процедура занимает от полутора до трех часов. Все это время слизистая оболочка подвергается воздействию воздуха, что может привести к ее пересыханию», — отметила доктор.

Если после наращивания вы столкнулись с резью, сухостью или ощущением инородного тела в глазу, следует обратиться к врачу-офтальмологу. Предварительно можно закапать увлажняющие капли, чтобы смягчить симптомы.

«Еще один частый побочный эффект наращивания — аллергические реакции на клей и различные компоненты составов для обработки ресниц. К характерным симптомам аллергии относятся зуд, покраснение, раздражение, отечность век, повышенная слезоточивость. Что же касается воспалительных заболеваний, например, глазной оболочки (конъюнктивит) или ресничного края век (блефарит), — они после наращивания встречаются реже. Чаще всего проблема возникает из-за нарушения санитарных норм, когда мастер не соблюдает личную гигиену, использует расходники или инструменты с загрязнениями», — добавила врач.

Но несмотря на это, по словам врача, если материалы качественные, а процедура выполнена правильно, то наращивание ресниц можно выполнять регулярно.