Врач ответила, нужны ли солнцезащитные очки после 40 лет

Ношение солнцезащитных очков после 40 лет снижает риск развития заболеваний глаз, в том числе катаракты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Пироговского университета Татьяна Павлова.

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«Долгое воздействие УФ-лучей на глаза может привести к развитию различных заболеваний, включая катаракту, возрастную дегенерацию макулы, роговичный синдром, птеригиум – образования фиброзной ткани на глазу. Очки с УФ-защитой блокируют вредные лучи, тем самым предотвращая повреждения хрусталика и сетчатки. Взрослым, особенно после 40 лет, необходимо носить солнцезащитные очки для защиты от УФ-излучения. С возрастом риск развития катаракты и других глазных заболеваний значительно возрастает», – сказала Татьяна Павлова.

По ее словам, солнцезащитные очки необходимы также детям, глаза которых особенно чувствительны к УФ-лучам. Хорошие очки должны иметь стандарт защиты UV400 и маркировку соответствия мировым стандартам безопасности ISO 12312-1 и CE.