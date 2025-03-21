Врач ответила, нужны ли солнцезащитные очки после 40 лет

Солнцезащитные очки после 40 лет нужны в обязательном порядке – врач
Ношение солнцезащитных очков после 40 лет снижает риск развития заболеваний глаз, в том числе катаракты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Пироговского университета Татьяна Павлова.
«Долгое воздействие УФ-лучей на глаза может привести к развитию различных заболеваний, включая катаракту, возрастную дегенерацию макулы, роговичный синдром, птеригиум – образования фиброзной ткани на глазу. Очки с УФ-защитой блокируют вредные лучи, тем самым предотвращая повреждения хрусталика и сетчатки. Взрослым, особенно после 40 лет, необходимо носить солнцезащитные очки для защиты от УФ-излучения. С возрастом риск развития катаракты и других глазных заболеваний значительно возрастает», – сказала Татьяна Павлова.
По ее словам, солнцезащитные очки необходимы также детям, глаза которых особенно чувствительны к УФ-лучам. Хорошие очки должны иметь стандарт защиты UV400 и маркировку соответствия мировым стандартам безопасности ISO 12312-1 и CE.
«Важно помнить, что, если стекла очков темные, но не блокируют УФ-излучение, они могут даже увеличить риск повреждения глаз. Это происходит потому, что темные стекла заставляют зрачок расширяться, и, если нет защиты от УФ-лучей, они проникают глубже в глаз, что может повредить ткани», – добавила Татьяна Павлова.