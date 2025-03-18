В современном ритме жизни, особенно в офисе, сложно найти время для полноценного приема пищи. Однако пропуск еды или выбор неправильных перекусов может привести к усталости, снижению продуктивности и даже проблемам со здоровьем. Но существуют перекусы, которые помогут вам оставаться энергичными, сытыми и сосредоточенными в течение всего рабочего дня. Врач-диетолог Вера Дудченко в беседе с WomanHit перечислила самые полезные варианты для офисных работников.

Почему перекусы так важны?

«Перекусы — это не просто способ утолить голод. Они выполняют несколько ключевых функций, в частности поддерживают уровень энергии, улучшают концентрацию, ведь мозг нуждается в постоянном поступлении питательных веществ. Кроме того дополнительные мини-приемы пищи помогают контролировать аппетит и снабжают организм полезными минералами и витаминами», — поясняет врач.

Идеальный офисный перекус — это точно не сэндвич или шоколадный батончик. Он обязан быть сбалансированным в плане содержания белков, жиров и углеводов. Кроме того, его должно быть легко хранить и употреблять прямо на рабочем месте, часто не отвлекаясь от важных задач. Ну и, конечно же, вкусовые характеристики очень важны, ведь еда должна приносить удовольствие.

Топ−9 полезных перекусов для офиса

1. Орехи и семечки

Почему полезно: богаты полезными жирами, белком и клетчаткой.

Пример: горсть миндаля (20–30 г), тыквенные семечки или смесь орехов.

Совет: выбирайте несоленые варианты.

2. Фрукты и ягоды

Почему полезно: источник витаминов, минералов и клетчатки для энергии.

Пример: яблоко, банан, горсть голубики или сухофрукты (без добавления сахара).

Совет: сочетайте с белком (например, с творогом или несладким йогуртом), чтобы перекус был более сбалансированным.

3. Йогурт или творог

Почему полезно: содержат белок и кальций, которые поддерживают сытость и здоровье костей.

Пример: греческий йогурт с ягодами или творог с зеленью.

Совет: выбирайте натуральные продукты без добавленного сахара.

4. Овощные палочки с хумусом

Почему полезно: овощи — это клетчатка, а хумус — источник белка и полезных жиров.

Пример: морковь, огурец, сельдерей с хумусом.

Совет: готовьте хумус самостоятельно, чтобы контролировать состав.

5. Цельнозерновые хлебцы с авокадо или сыром

Почему полезно: цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, авокадо — полезными жирами, а сыр — белком.

Пример: хлебец с ломтиком авокадо и щепоткой соли.

Совет: чтобы авокадо не потемнел, сбрызните его лимонным соком.

7. Цельнозерновой сэндвич

Почему полезно: цельнозерновой хлеб богат сложными углеводами и клетчаткой, которая улучшает пищеварение и поддерживает сытость.

Пример: хлеб из цельного зерна + куриная грудка (или индейка) + листья салата + огурец; хлеб из цельного зерна + авокадо + яйцо + помидор.

Совет: используйте легкий соус, например, горчицу или греческий йогурт вместо майонеза.

8. Банановый хлеб

Почему полезно: бананы — источник калия и натуральной сладости, а цельнозерновая мука добавляет клетчатку.

Совет: добавьте орехи или семена чиа для дополнительной пользы.

9. Овощные кексы

Почему полезно: содержат овощи, которые богаты витаминами и клетчаткой, а также яйца как источник белка.

Пример: тыквенный кекс или с цукини.

Совет: такие кексы можно приготовить заранее и хранить в холодильнике 2–3 дня.

Минимизировать диетолог советует употребление шоколада, выпечки, чипсов и других снеков, а также сладких напитков вроде газировки. Вера напоминает, что перекусы лучше заготовить еще дома. Так вы избежите соблазна купить что-то вредное по пути на работу или в офисном кафе. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим, ведь зачастую жажда мастерски маскируется под чувство голода и заставляет нас съедать лишнее. Перекусы должны быть равномерно включены в рацион, поэтому запаситесь сразу несколькими порциями, чтобы каждые три-четыре часа была возможность съесть что-то полезное.