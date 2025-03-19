К каким видам онкологии приводит употребление алкоголя

Тот факт, что алкоголь повышает риск возникновения рака, обсуждается редко. И это несмотря на многолетние исследования на эту тему.

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Согласно недавнему отчёту Генерального хирурга США, употребление алкоголя — это третья по значимости предотвратимая причина развития рака в Америке — после табака и ожирения.

Есть шесть известных видов рака, которые связаны с употреблением спиртного. Это колоректальный рак, рак женской груди, некоторые виды рака головы и шеи, рак печени, рак пищевода, рак желудка.

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Умеренное употребление алкоголя при этом определяется как: до 1 напитка (женщины) и до 2 напитков (мужчины) в день. Стандартный напиток — это 355 мл пива (5% алкоголя), 148 мл вина (12% алкоголя), 44 мл спиртных напитков (40% алкоголя).

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