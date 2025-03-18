Сушеные и свежие фрукты: есть ли разница в их пользе?

Вопрос, который может волновать людей, заботящихся о своем питании. Если есть возможность съесть свежий фрукт и сухой фрукт – что лучше выбрать с точки зрения пользы для организма? На самом деле, у каждого типа фруктов есть свои сильные стороны – важно их знать и строить рацион исходя из этого.

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Одна порция сухофруктов может обеспечить большую часть тех же витаминов и минералов, что и свежий аналог. Они также будут источником пищевых волокон и полифенолов – растительных соединений с мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием, – рассказывают эксперты в verywellhealth.com.

Сухофрукты более калорийны и содержат больше сахара, по сравнению со свежими фруктами – процесс удаления воды увеличивает концентрацию природных сахаров фруктов. Так, в 100 граммах свежего яблока содержится 10 граммов сахара, а в таком же количестве сушеных яблок – 57 граммов сахара.

В сухофруктах содержится больше клетчатки и антиоксидантов, чем в свежих фруктах – благодаря высокому содержанию разных видов полифенолов. Растворимая клетчатка в сухофруктах помогает регулировать уровень глюкозы в крови, замедляя всасывание сахара в кровь. Наконец, сухофрукты имеют более длительный срок хранения, что делает их удобной и «мобильной» закуской.

Людям с диабетом следует быть осторожными с сухофруктами: концентрированные сахара могут вызвать скачки глюкозы в крови. Некоторые варианты – абрикосы, финики и чернослив – имеют более низкий гликемический индекс, не вызывая скачков глюкозы. Выбирать лучше их, проконсультировавшись с врачом о рационе.

Также стоит учесть, что некоторые сухофрукты содержат сульфиты для сохранения цвета и вкуса – некоторые люди могут на них «среагировать». Желательно выбирать органические или безсульфитные виды.

Свежие фрукты полезны для здоровья, поскольку сохраняют все свои оригинальные питательные вещества и ферменты. Они не подлежат формам обработки, которая используется для сухофруктов. Процесс дегидрации сухофруктов, например, может привести к разрушению таких питательных веществ, как витамин С. Свежие фрукты на 80-90% состоят из воды, поэтому могут служить источником увлажнения для организма. Свежие фрукты содержат меньше калорий и сахара, в отличие от сушеных. В них нет добавленного сахара и консервантов, что встречается в сушеных аналогах. Свежие фрукты дают чувство сытости, что может снизить потребление калорий и исключить переедание.

Таким образом, и сухофрукты и свежие фрукты полезны для здоровья. Вопрос здесь в том, в каком количестве и как включать их в рацион. Однако, в ситуации, когда есть выбор – свежий или сушеный фрукт, предпочесть лучше, все же, свежий.