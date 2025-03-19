Простые способы больше ходить в течение дня

Многие из нас недооценивают, сколько движения можно добавить в свой день. Для этого не нужно полностью менять образ жизни.

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Когда это возможно, поднимайтесь по лестнице. Начните с одного-двух пролётов и увеличивайте их количество со временем. Возьмите в целом себе за привычку пользоваться вместо лифта лестницей.

Ходите во время разговоров по телефону. Во время длительного разговора пройдитесь по всему дому или вокруг квартала.

Паркуйтесь дальше от места назначения. Это простой способ проходить больше шагов в день.

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Прогуляйтесь во время рекламной паузы. Всего за пару минут вы пройдёте 100 шагов.

Разбейте прогулку на несколько коротких частей. Вы можете гулять утром перед работой, во время обеденного перерыва по 5−10 минут.

Ходите во время выполнения домашних дел. Пылесос, уборка, перестановка позволят вам ходить больше, чем обычно.

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