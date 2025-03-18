Сила — один из главных показателей долголетия. Научные исследования также показывают, что мышечная масса и выносливость напрямую связаны со здоровьем в долгосрочной перспективе. И вот как понять, насколько вы сейчас в форме.

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Отжимания (0−20 секунд). Выполните с правильной техникой как можно больше отжиманий за 20 секунд. При необходимости вы можете отжиматься стоя на коленях, но учитывайте только повторения с полной амплитудой.

Приседания (20−40 секунд). Встаньте, расставьте ноги на ширине плеч и выполните за 20 секунд как можно больше приседаний с собственным весом. Следите за тем, чтобы бёдра были параллельны полу.

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Удержание планки (40−60 секунд). Оставшиеся 20 секунд стойте в стандартной планке на предплечьях. Постарайтесь задействовать корпус и сохранять прямую линию от головы до пяток.

Вы моложе вашего фактического возраста, если у вас 15+ отжиманий, 20+ приседаний, полная 20-секундная планка. Если вы сделали 10−14 отжиманий, 12−19 приседаний, 15−19 секунд удерживали планку, то ваш фитнес-возраст такой же, как и фактический. Наконец, менее 10 отжиманий, менее 12 приседаний, менее 15 секунд удержания планки значит, что ваше тело старше, чем ваш настоящий возраст.

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