Назван самый популярный ЗОЖ продукт

Аналитики Нильсен в исследовании, с которыми ознакомилась sfera.fm, изучили тренды на рынке здорового питания в России. Исследование показало, что россияне, интересующиеся здоровым образом жизни, из всех категорий здоровых продуктов чаще всего выбирают хлебцы.

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Хлебцы (кукурузные, рисовые, гречневые) оказались на первом месте по популярности среди опрошенных респондентов, опередив полезные сладости, суперфуды, мюсли и многие другие категории, устойчиво ассоциирующиеся со здоровым образом жизни. Почти 7 из 10 потребителей, являющихся сторонниками ЗОЖ, сказали, что за последний месяц покупали хлебцы с маркировкой «Натуральный», «Экологичный», «Био», «Эко», «ЗОЖ», отмечается в исследовании.

Также эксперты отмечали, что двигателем кондитерской категории стал спрос на вафли. Вафли, не покрытые шоколадом, выросли на 18% в категории мучных продуктов, тогда как шоколадные вафли вошли в топ-3 импульсивных покупок в 2024 году.

Ранее sfera.fm сообщала, что Роскачество исследовало ржаные хлебцы на содержание полезных веществ.