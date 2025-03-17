Энергетические и спортивные напитки: нужно ли их пить на тренировке и для чего?

Люди, занимающиеся спортом, часто берут на тренировки энергетические и спортивные напитки – эта два совершенно разных продукта, использующихся для разных целей. Каждый из них имеет преимущества в тренировочном процессе, но и «побочные эффекты» у них тоже есть.

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Мы попросили Анастасию Смолийчук, профессионального тренера с высшим образованием в области фитнеса, сертифицированного нутрициолога рассказать об особенности каждого напитка – как выбрать и использовать, чтобы увеличить эффективность без вреда для здоровья.

В составе энергетических напитков есть такие компоненты как кофеин, таурин, сахар – они обеспечивают быстрый прилив энергии. Их действие направлено в первую очередь на стимуляцию нервной системы.

Спортивные напитки направлены на гидратацию и восполнение питательных веществ, которые спортсмен теряет с потом. В их состав, как правило, входят электролиты, например, калий и магний, могут входить углеводы.

Преимущество энергетических напитков в том, что они обеспечивают прилив сил, активности, увеличивают внимательность, скорость реакции, тем самым, помогая в тренировочном процессе. Периодическое употребление энергетических напитков может быть оправданным, особенно, когда речь идет о длительных, интенсивных тренировках. Но в данном вопросе важна умеренность – предупреждает тренер.

Следует помнить, что чрезмерное употребление энергетических напитков может привести к нервозности, головным болям, учащенному сердцебиению. Увлекающиеся ими люди могут страдать нарушениями сна, что грозит нормальным процессам восстановления организма. Увеличение веса, заболевания зубов, повышенное давление – проблемы, возникающие при длительном, неконтролируемом приеме энергетиков.

Положительные стороны спортивных напитков в том, что они дают быструю гидратацию и восполняют растраченные электролиты. Если в составе есть углеводы, то это еще и энергетический «вклад». При целесообразном использовании спортивные напитки могут стать хорошим подспорьем для атлетов с длительными, интенсивными нагрузками.

Однако, чрезмерное их использование грозит лишним потреблением сахара и увеличением уровня глюкозы в крови. Кроме того, часто они содержат искусственные красители и ароматизаторы, что также является минусом. Возможны также побочные эффекты при их использовании, например, желудочно-кишечные расстройства.