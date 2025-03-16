В марте рекомендуем вам включить в рацион репу — корнеплод, который незаслуженно забыли в наши дни, хотя раньше он был одним из главных продуктов на столах. Репа богата витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, помогает укреплять иммунитет и улучшает пищеварение. К тому же ее можно готовить разными способами: запекать, тушить, добавлять в салаты и даже использовать в выпечке.

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Почему стоит есть репу в марте?

Полезный состав: в репе много витаминов C и B, а также клетчатки, которая улучшает пищеварение. После затяжных холодов репа поможет восстановить баланс полезных веществ в организме.

Низкая калорийность. Репа — отличный продукт для тех, кто следит за фигурой: она содержит всего 30–35 ккал на 100 г. Хотите похудеть к лету — включите в рацион репу.

Польза для иммунитета. Репа обладает антиоксидантными свойствами и помогает организму справляться с весенним авитаминозом. А ранней весной, как известно, очень легко заболеть.

Репу можно есть без термической обработки. Она имеет хрустящую текстуру и легкий сладковато-острый вкус. Запеченная репа становится мягкой, ароматной и сладковатой, а в тушеном виде этот продукт хорошо впитывает ароматы других ингредиентов.

Советы: как готовить репу

Замачивайте перед приготовлением. Если репа кажется жесткой, подержите ее 10–15 минут в холодной воде.

Удаляйте горечь. Иногда старые корнеплоды бывают горьковатыми. Можно бланшировать их в кипятке перед употреблением.

Сочетайте с яркими вкусами. Репа хорошо сочетается с медом, лимоном, пряностями и кисломолочными продуктами.

Лучшие рецепты с репой

Сначала приготовим салат из свежей репы с морковью. Легкое и витаминное блюдо для бодрости. Вам необходимо:

натереть на терке 1 среднюю репу и 1 морковь тоже не слишком большого размера;

добавить сок половины лимона, ложку оливкового масла и щепотку соли;

перемешать и оставить на 10 минут, чтобы салат как следует пропитался заправкой.

Следом приготовим ароматный гарнир — запеченную репу с мёдом и горчицей. Действуем по шагам:

очищаем и нарезаем репу дольками;

соединяем 2 ст. ложки меда, 1 ч. ложку горчицы и немного оливкового масла, перемешиваем;

выкладываем репу на противень, смазываем смесью и запекаем при 180 градусах около 30 минут.

Сытное блюдо для постного или диетического питания — тушеная репа с грибами. Вам необходимо:

нарезать 2 средние репы кубиками, 200 г грибов пластинками;

обжарить грибы на растительном масле, затем добавить репу;

влить немного воды или овощного бульона, тушить 20 минут под крышкой.

Попробуйте приготовить из репы пюре. Это неплохая альтернатива картофельному пюре, но с более легким вкусом и меньшим количеством калорий. Вот что нужно сделать:

отварить 3 небольшие репы до мягкости;

размять с ложкой сливочного масла и небольшим количеством молока;

приправить солью, перцем и мускатным орехом.

Репа — полезный и универсальный продукт, который весной особенно вкусен. Добавляйте ее в рацион, чтобы разнообразить меню и получить максимум пользы.