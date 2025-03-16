Хирург объяснил, какая обувь вызывает головную боль

Стопе необходим небольшой каблук 2-4 сантиметра.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов.

«Даже у здорового человека, если он будет носить в течение дня тапочки с плоской платформой, без стелек, без каблука два-четыре сантиметра, к концу дня разовьётся боль в спине и головная боль. Обязательное ношение тапочек со стельками — это поперечно продольный свод стопы, желательно индивидуальные стельки и тапочки должны быть. Хорошие кроссовки — без разницы. Главное, чтобы это не были сланцы с плоской платформой».

Ранее врач предостерёг от самостоятельного подбора ортопедических стелек для обуви.