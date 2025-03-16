Какой фрукт спасет от сонливости и тошноты

Многие водители берут с собой в дорогу лимон, и это не просто привычка, а полезный лайфхак, который помогает справляться с разными ситуациями. Без этого фрукта не садитесь в машину — он настоящий помощник за рулем.

Во-первых, лимон отлично борется с усталостью и сонливостью. Его кислый вкус и яркий аромат стимулируют нервную систему, помогая сохранить бодрость во время долгих поездок. Достаточно просто пососать дольку лимона или вдохнуть его запах, чтобы почувствовать прилив энергии.

Во-вторых, лимон помогает справиться с тошнотой, которая иногда возникает у пассажиров или даже у водителей при укачивании. Кислота лимона снижает неприятные ощущения и нормализует состояние.

В-третьих, сок лимона можно использовать для очистки рук от въедливых запахов, например после замены колеса или ремонта.