Какие продукты есть для красивой улыбки

Здоровье зубов и десен напрямую связано с пищей, которую мы ежедневно потребляем. От выбора продуктов зависит не только состояние нашего организма в целом, но и здоровье и красота нашей улыбки. Давит Матевосян, стоматолог и основатель международной сети клиник, делится советами о том, какие продукты полезно включить в ежедневный рацион.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь)

Рыба богата витамином D и омега−3 жирными кислотами, которые важны для усвоения кальция и укрепления костной ткани. Регулярное употребление жирной рыбы (1—2 раза в неделю по 200—400 грамм) способствует здоровью десен.

Твердые сорта сыра (пармезан, чеддер)

Благодаря высокому содержанию кальция и фосфора, эти сыры помогают укрепить зубную эмаль и снизить кислотность в ротовой полости, тем самым уменьшая риск разрушений. Регулярное употребление сыра в меру (около 30—50 граммов 2—3 раза в неделю) способствует сохранению здоровья зубов.

Орехи (миндаль, кешью, грецкие)

Орехи обогащены кальцием, магнием и фосфором, которые необходимы для поддержания здоровья зубов. Также орехи механически очищают зубы от остатков пищи. Рекомендуется употреблять их в умеренных количествах (30—50 граммов 3—5 раз в неделю).

Зеленые овощи (шпинат, капуста, брокколи)

Эти овощи содержат большое количество клетчатки, кальция и антиоксидантов, которые укрепляют эмаль и защищают десны. Рекомендуется употреблять их регулярно (3—5 раз в неделю по 100—150 грамм).

Сельдерей

Этот овощ эффективно удаляет зубной налет и обогащает организм витаминами, поддерживая здоровье десен. Рекомендуется включать 1—2 стебля сельдерея в дневной рацион.

Морковь и яблоки

Как натуральные щетки, эти продукты помогают удалять налет с зубов и стимулировать выработку слюны. Употребляйте 1—2 моркови и 1—2 яблока в день для поддержания здоровья зубов и десен.

Горький шоколад (70% какао и выше)

Теобромин в составе горького шоколада способствует укреплению зубной эмали. Важно ограничивать употребление до небольших порций (20—30 граммов) несколько раз в неделю.

Кефир и натуральный йогурт

Кисломолочные продукты являются источником пробиотиков, которые поддерживают баланс микрофлоры во рту и предотвращают развитие воспалений в деснах. Включение в рацион кефира или йогурта (150—200 мл 3—5 раз в неделю) поможет поддержать здоровье ротовой полости.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит катехины, которые борются с бактериями и уменьшают кислотность в рту. Пить 2—3 чашки в день будет полезно для здоровья ротовой полости и свежести дыхания.

Вода

Постоянное употребление чистой воды помогает смывать остатки пищи и поддерживать нормальный pH-баланс во рту. Стандартное рекомендуемое количество — 2—3 литра в день, в зависимости от индивидуальных потребностей организма.