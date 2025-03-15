Сколько сна человеку нужно на самом деле

Как известно, человек проводит треть своей жизни во сне, однако некоторым из нас нужно больше или меньше стандартных 8 часов в сутки. Потребность в сне меняется с возрастом: младенцам и детям нужно больше спать, а люди старше 65 лет могут обходиться немного меньшим количеством отдыха, чем рекомендуемые 7-9 часов.

Сколько нужно спать

Большинство людей действительно спит от 7 до 9 часов, отмечает специалист по поведенческой медицине сна из Университета Джонса Хопкинса Молли Атвуд. По ее словам, если количество сна уменьшается до менее 6 часов или превышает 9 часов, возрастает риск возникновения проблем со здоровьем — но все индивидуально.

Важно не только количество, но и качество сна.

«Вы должны просыпаться с чувством бодрости. Если кто-то спит долго, но просыпается уставшим, значит, что-то не так. Это как хорошо поужинать в ресторане, но не чувствовать после этого сытости», — говорит специалист по сну из Стэнфордского университета Рафаэль Пелайо.

Потребности во сне меняются на протяжении всей жизни. Новорожденным нужно максимальное количество сна — от 14 до 17 часов. По словам Атвуд, это происходит из-за того, что тело быстро растет. Взрослым людям в возрасте от 26 до 64 лет рекомендуется спать 7-9 часов. Пожилым людям требуется чуть меньше сна, а молодым людям в возрасте от 16 до 25 лет — чуть больше. Человеческое тело проходит циклы сна примерно каждые 90 минут. В первой половине ночи преобладает глубокий сон, важный для восстановления организма, так как именно в это время выделяется «гормон роста». В последние часы ночи большую часть времени занимает быстрый сон, важный для обучения и обработки памяти.Женщины в среднем спят немного больше, чем мужчины. Особенно эти различия заметны перед началом менструального цикла. Гормоны также могут влиять на качество сна у женщин во время беременности и менопаузы.

Как понять, что вам не хватает сна

Если днем вы чувствуете раздражение, или ваше внимание снижено, возможно, все дело в недосыпе. Долгосрочный дефицит сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем: увеличивается риск депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Даже если вы спите рекомендованное количество часов, но все равно просыпаетесь усталым, стоит обратиться к врачу-сомнологу.