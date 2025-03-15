Как снять напряжение в шее во время рабочего дня? Совет врача

Мир24

Простое упражнение, которое поможет избавиться от напряжения в шейном отделе позвоночника, назвал врач-массажист Рафаэль Багаутдинов. Специалист отметил, что данное упражнение можно выполнять прямо на рабочем месте, не отрываясь от дел.

Как снять напряжение в шее во время рабочего дня
© globallookpress.com

Для начала он посоветовал соединить лопатки вместе. Затем поняднять плечи, но при этом следить, чтобы шея оставалась расслабленной. Данное положение необходимо зафиксировать на одну минуту и плавно опустить плечи.

Врач предупредил, что удержание статической позы может потребовать усилий. Однако в результате это действительно поможет расслабиться. Он также посоветовал сделать круг плечами и выполнить наклоны головы в разные стороны, пишет Men Today.

Ранее кардиолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов рассказал, что интервальный бег является самым полезным для здоровья. Принцип 30-20-10 может значительно улучшит показатели. При этом за одну тренировку следует выполнять от одного до четырех подходов.

Новости ЗОЖ