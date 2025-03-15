Как снять напряжение в шее во время рабочего дня

Простое упражнение, которое поможет избавиться от напряжения в шейном отделе позвоночника, назвал врач-массажист Рафаэль Багаутдинов. Специалист отметил, что данное упражнение можно выполнять прямо на рабочем месте, не отрываясь от дел.

Для начала он посоветовал соединить лопатки вместе. Затем поняднять плечи, но при этом следить, чтобы шея оставалась расслабленной. Данное положение необходимо зафиксировать на одну минуту и плавно опустить плечи.

Врач предупредил, что удержание статической позы может потребовать усилий. Однако в результате это действительно поможет расслабиться. Он также посоветовал сделать круг плечами и выполнить наклоны головы в разные стороны, пишет Men Today.

Ранее кардиолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов рассказал, что интервальный бег является самым полезным для здоровья. Принцип 30-20-10 может значительно улучшит показатели. При этом за одну тренировку следует выполнять от одного до четырех подходов.