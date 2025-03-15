Чем бег в манеже отличается от обычного

Вместе с Павлом Кондрашевым разбираемся в тонкостях тренировок и соревновательного процесса.

© Чемпионат.com

В последнее время бег уверенно лидирует среди спортивных направлений. И если шоссейные забеги успели стать привычной частью спортивной жизни и регулярно проходят в разных городах России, соревнования в манеже только набирают популярность. Они проходят не часто, но привлекают спортсменов всех уровней – от новичков, делающих первые шаги в беге, до опытных атлетов, стремящихся внести разнообразие в свои тренировки и улучшить технику. Разберёмся, в чём специфика таких соревнований и как к ним готовиться.

Чем бег в манеже отличается от других видов?

Классический манеж – это 200-метровый круг с двумя поворотами (виражами). Дорожки в нём выполнены из специального прорезиненного материала, чаще всего тартанового. Такое покрытие мягче асфальта, идеально ровное и обеспечивает надёжное сцепление, благодаря чему снижается ударная нагрузка на суставы и уменьшается риск травм – почти идеальные условия, особенно для начинающих бегунов.

А вот виражи для новичков могут стать настоящим испытанием: при высокой скорости есть риск потерять равновесие, оказаться на соседней дорожке или даже столкнуться с другими бегунами, что может привести к серьёзным травмам.

Отличается и техника бега. Многие опытные бегуны для тренировок и стартов в манеже используют специальные кроссовки – шиповки – и из-за особенностей обуви бегают в особой технике – на носках. Но даже если вы решили повременить с покупкой специальной обуви, адаптироваться к новым условиям придётся всё равно. Кстати, из-за специфики бега в манеже левая сторона тела может уставать сильнее, чем правая.

Другая особенность – психологическая: для тех, кто привык к разнообразию пейзажа во время тренировки, круговая дистанция может показаться монотонной. Да и воздух в помещении тяжелее, чем на улице. Однако в таких условиях спортсмены могут сосредоточиться на технике, поскольку погодные условия не влияют на результат.

Кроме того, в манеже длина дистанции чётко определена, в отличие от шоссе, где возможны небольшие погрешности и отклонения – и это, кстати, одно из отличий продолжительных дистанций в манеже от аналогичных на шоссе. Помимо покрытия и техники бега.

«Переход от бега на улице к соревнованиям в манеже требует от спортсмена не только хорошей физической подготовки, но и адаптации к новым условиям. Ведь скоростной бег и бег на длинные дистанции — это абсолютно разные вещи. Тут отличается всё: план тренировок, методы подготовки, тренировочные объёмы. Придётся поработать над техникой бега и постановкой стопы. Однако такой формат определённо стоит попробовать. Это новый классный опыт: почувствовать максимальную скорость, которую ты можешь развить — невероятное ощущение! На средних дистанциях срабатывают тактика и скорость — тоже мощная комбинация», — Павел Кондрашев, заместитель руководителя спортивного отдела и тренер Бегового сообщества.

Нужна ли особая экипировка?

Кроссовки, кроссовки и еще раз кроссовки – да, ничего нового. Обувь по-прежнему один из самых важных элементов экипировки бегуна. Однако для бега в манеже ваша любимая пара может не подойти.

Павел Кондрашев:

«Важнейший элемент экипировки при беге в манеже – шиповки. Это специальная обувь с металлическими шипами на подошве, которая обеспечивает отличное сцепление с беговым покрытием. Однако просто купить шиповки недостаточно – в них нужно научиться правильно бегать. Поэтому тем, кто нацелен на высокие результаты, я рекомендую приобретать их заблаговременно и уделять особое внимание тренировкам, чтобы отточить технику».

Если же вы решили принять участие впервые или не стремитесь бить рекорды, подойдут и обычные беговые кроссовки. Главное требование – чистота. Использование одной и той же пары и на улице, и в манеже недопустимо.

Майка, футболка и шорты должны быть удобными и не сковывать движения, а также хорошо отводить влагу. Поскольку в манеже обычно прохладно, не забудьте про одежду для разминки. Ветровка и штаны не дадут разогретым мышцам остыть.

Как выбрать дистанцию на забеге?

В лёгкой атлетике дистанции классифицируют следующим образом:

короткие (спринты) – от 30 до 400 м;

средние – от 800 до 3000 м;

длинные – от 5000 м и более;

эстафеты – от 4х100 до 4х1500 м.

При выборе дистанции важно учитывать уровень своей физической подготовки, скорость бега, скоростную и общую выносливость, а также цели, которые планируете достичь. Поэтому сложно однозначно сказать, с какой дистанции лучше начать.

На коротких успех в значительной степени зависит от физических данных, которые заложены генетически. В частности, важную роль играет преобладание быстрых мышечных волокон (гликолитических), благодаря которым обеспечивается мощный и стремительный старт.

Длинные дистанции легче и эффективнее преодолеют бегуны с преобладанием медленных мышечных волокон (окислительных). Такие волокна позволяют бежать долго и сохранять силы на протяжении всей дистанции.

Если вы всё ещё не уверены, какую дистанцию выбрать, попробуйте спринт. Скорее всего, после финиша вам захочется продолжать тренировки и добиваться лучших результатов. А если вы хотите получить яркие эмоции, начните с эстафеты – вас ждут незабываемые впечатления и всплеск адреналина.

Как подготовиться к первому забегу в манеже?

После того как вы определитесь с дистанцией, составьте план тренировок. Желательно, чтобы бо́льшая часть беговых занятий проходила в манеже.

Конечно, подготовиться к соревнованиям можно и на улице, но только в манеже вы сможете отработать такие важные элементы, как вход и выход из виража. Бег на поворотах требует от спортсмена отточенных навыков и техники – и это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Перед забегом на короткие или средние дистанции необходимо развивать скорость, выносливость, силу и координацию. Помните, что подготовка – это не только беговые упражнения и объём. Особый упор следует сделать на ОФП, силовые, прыжковые и скоростные тренировки, а также на растяжку. Кроме того, необходимо отработать старт с колодок, короткие отрезки, а если решите бежать в шиповках, – поработать над укреплением стопы. Ваша цель – научиться поддерживать высокую скорость на протяжении всей дистанции.

Перед занятиями не забывайте разминаться. На старт любой дистанции, особенно спринта, нужно выходить с максимально разогретым телом – это минимизирует риск получения травмы.

Павел Кондрашев:

«Подготовка к коротким и средним дистанциям ничуть не легче, чем подготовка к полумарафону».

Что нужно знать перед выходом на дорожку?

В манеже есть свои правила «дорожного движения»: все бегут против часовой стрелки, а обгонять других участников можно исключительно с правой стороны – по внешнему радиусу. Даже если кажется, что слева путь короче или вы точно успеете, не стоит этого делать. С точки зрения тактики лучше обгонять на прямой, поскольку на вираже вам потребуется больше сил для совершения манёвра. При этом важно не создавать помех обгоняющим спортсменам. А если вы видите, что кто-то ускоряется, не вставайте на пути и не мешайте.

Нумерация дорожек в манеже ведётся от внутреннего края. Первая и вторая дорожки предназначены исключительно для скоростных тренировок, поэтому, если вы только начинаете или предпочитаете более спокойный темп, лучше их не использовать.

Бегать в наушниках или большими группами запрещено негласными правилами. Если за своей спиной вы услышали возглас «Дорожку!», значит, вы их нарушили.

Кроме того, избегайте резких остановок, а перед тем, как сойти с дорожки или изменить направление движения, убедитесь, что вы не мешаете другим бегунам. Ну и, конечно, будьте вежливыми, внимательными и аккуратными.

Павел Кондрашев:

«Если говорить уже про сами соревнования, важно помнить, что за неспортивное поведение вас могут дисквалифицировать. Относитесь с уважением как к участникам соревнования, так и к судьям».

День старта: как выжать максимум?

Приезжайте на соревнования заранее, чтобы спокойно переодеться, отметиться у судей, размяться без суеты, отработать виражи и настроиться на старт. Не забудьте взять с собой всё необходимое: беговые и сменные кроссовки, спортивную форму для участия в забеге, ваш номер (если вы бежите несколько дистанций и это не первый день соревнований), запасные булавки для крепления номера, а также костюм для разминки. Если вы используете разогревающую мазь, возьмите её с собой. Чтобы восстановить силы и жажду, вам также понадобятся питьевая вода и лёгкий перекус.

Вполне вероятно, что вы столкнётесь с предстартовым волнением или мандражом – это естественное явление, которое проходит только со временем и опытом. Хуже, если вы «перегорите» и совсем ничего не будете чувствовать. Примите своё волнение и позвольте ему зарядить вас энергией. Превратите его во внутреннюю силу и покажите всем, на что вы способны!

Перед стартом участники распределяются по забегам и дорожкам в соответствии с протоколом, который формируется накануне на основе заявленных результатов бегунов. Как правило, самые сильные спортсмены бегут в последнем забеге. В финале дорожки распределяются следующим образом: участники, показавшие лучшие результаты, стартуют на средних дорожках, а остальные – на крайних.

Павел Кондрашев: