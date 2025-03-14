Стало известно, чем опасно резкое похудение

Согласно результатам новой работы, резкие колебания веса у людей с ожирением и болезнями сердца значительно увеличивают вероятность смерти. Причём это касается как набора, так и снижения массы тела.

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В рамках исследования, опубликованного в журнале BMJ Heart и проведённого Университетом Англии Раскина (ARU) эксперты проанализировали данные 8297 британцев. Взята эта информация была из UK Biobank.

За людьми, которые страдали ожирением и диагностированными болезнями сердца, наблюдали в течение почти 14 лет.

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Оказалось, что у тех, кто набрал более 10 кг за период исследования, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повысилась в три раза, а смерти от всех причин — почти в два раза по сравнению с теми, кто поддерживал стабильный вес.

Кроме того, потеря веса на более чем 10 кг тоже была связана с повышением риска смертности от всех причин — уже на 54%.

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