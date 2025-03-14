Обнаружена связь между фастфудом и ранним старением

Многие блюда в Burger King и других ресторанах быстрого питания подвергаются сильной обработке и содержат больше консервантов и калорий, чем пища, которую готовят дома. Недавно учёные даже выяснили, что фастфуд может старить человека.

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В рамках нового исследования, проведённого в Университете Ювяскюля и Центре геронтологических исследований и опубликованного в журнале Clinical Nutrition, специалисты изучили здоровье близнецов в возрасте от 20 до 25 лет. Те из них, в чьём рационе не было фруктов и овощей, но присутствовало много красного и обработанного мяса, фастфуда, сладкой газировки, биологически старели быстрее.

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В то же время люди, в рационе которых было много овощей и фруктов, а также мало мяса, фастфуда и сладких газированных напитков, медленнее старели.

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