Эксперт рассказал о лучшей тренировке по ходьбе для сжигания жира

Ходьба — один из самых недооценённых видов упражнений для похудения. Особенно это касается избавления от жира в области живота. Вот как можно превратить обычную прогулку в эффективную тренировку.

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Для тренировки вам понадобятся хорошая пара обуви, фитнес-трекер (по желанию) и пешеходная или беговая дорожка. В зависимости от темпа и уровня физической подготовки займёт всё от 30 до 45 минут.

Разминочная ходьба. Прогуляйтесь в течение 5 минут в спокойном темпе. Расправьте плечи и двигайте руками естественным образом. Для насыщения мышц кислородом сосредоточьтесь на глубоком и ровном дыхании.

Быстрая ходьба. Ускоряйте шаг до тех пор, пока не ощутите лёгкую запыханность. При этом вы должны быть способны поддерживать разговор. Для увеличения сжигания калорий задействуйте мышцы кора и руки. Поддерживайте этот темп 10 минут.

Ходьба по наклонной или холмистой местности. Найдите холм либо увеличьте на беговой дорожке наклон. Далее в течение 5 минут идите в гору в постоянном темпе.

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Интервальная ходьба. Сначала идите очень быстрым шагом 2 минут, далее сбавьте темп до умеренного и продолжайте движение 1 минуту. Повторяйте этот цикл 10 минут.

Боковые шаги или выпады. В течение 1 минуты делайте широкие шаги в сторону и слегка сгибайте колени. В течение ещё одной минуты выполняйте выпады, следя за тем, чтобы переднее колено оставалось на одной линии с лодыжкой.

Прогулка для заминки. Прогуляйтесь в течение 5 минут в спокойном темпе. Далее сделайте глубокий вдох и дайте мышцам расслабиться. После завершения тренировки сделайте лёгкую растяжку. Особое внимание уделяйте ногам, бёдрам, пояснице.

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