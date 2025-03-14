В России призвали запретить продажу энергетиков беременным женщинам

В России необходимо запретить продажу энергетиков беременным женщинам. Об этом в новом выпуске специального проекта «Зависимости» заявил член Комитета ГД по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев.

Потому что энергетики для беременной женщины, если она потребляет (такие тоже есть, их может быть не десятки тысяч), то это, конечно, уничтожение плода, который находится внутри организма, сказал он.

Он также заявил о необходимости указывать на емкостях с такими напитками предупреждения об опасности для здоровья.

Энергетики – это то, что долгое время с нами играло злую шутку, потому что у многих срабатывало восприятие, как будто бы лимонад, газировка, отметил депутат.

Хамзаев напомнил, что изначально энергетики были созданы для спортсменов-экстремалов, которым надо было в какой-то краткосрочный период держать свой организм в искусственном тонусе. Он отметил, что такой подход был здоровьем в кредит, а потом это пошло в продажу для граждан под красивыми маркетинговыми слоганами.

И то, что великие спортсмены торговали своим лицом на фоне этих банок, пусть остаётся на их совести. Потому что многие ребятишки по всей стране, смотря на эту рекламу, бежали за этими банками. Это тоже их ответственность. Они это делали не бесплатно и заработали, по сути, на здоровье наших детишек. Поэтому в этой части мы ввели ограничения на продажу энергетиков лицам несовершеннолетним. Это правильно. Мы увеличили штрафы за продажу, полностью отменили рекламу, весь этот маркетинг. Потому что у нас, к сожалению, появилась такая категория в статистике, как дети-инфарктники. Инфаркт - это болезнь стареющего организма. А у детишек, вы сами представляете, это почти на всю жизнь потом уже покалеченное здоровье, резюмировал он.

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