Диетолог рассказала о полезных свойствах печеных яблок

В них содержатся геропротекторы, которые «дарят» молодость и долголетие. Такой десерт можно дополнить мёдом и орехами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.

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«Яблоки очень полезны, они доступны с точки зрения цены. Так или иначе, если внимательно проанализировать, они вызывают газообразование, если мы едим в свежем виде, и вот попробуй справься с этим. Рецепт молодильных яблочек, когда мы запекаем с орешками или поливаем пастой, без мёда даже можно. Это для нас не просто поесть бы, это сытно, если ореховая паста есть. В приличных ресторанах во время поста есть запечённые груши, кто во что горазд, добавляют яблочки в разных вариациях. Не надо думать, что вот мы запечём яблоки, мы витамины не получим. Баланс — польза и вред — преобладает, если съесть именно яблоко. Яблоко — самый мощный геропротектор. По современным научным данным, есть таблица, в яблоке есть 28 или 29 геропротекторов. Практически лидер. Геропротектор — компонент, который дарит молодость и долголетие. Он прям влияет на теломеры. Чем длиннее теломеры, тем мы дольше живём, красивее, бодрее, без каких-либо плохих заболеваний».

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