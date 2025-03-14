Диетолог рассказала о питании до и после тренировки

В соцсетях встречается много информации о том, когда лучше есть человеку, который занимается спортом. Например, есть мнение, что, тренируясь на голодный желудок, можно сжечь больше жира. Это, по словам эксперта, это заблуждение, как и некоторые другие убеждения.

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По словам диетолога Эбби Лангер, то, что тренировки натощак улучшают результаты и позволяют сжечь больше калорий – заблуждение. Исследования подтверждают, что для результатов это значения не имеет.

Однако и плотный прием пищи перед тренировкой может быть ошибкой. Физические упражнения перенаправляют кровь от органов, в том числе желудка, к мышцам. Выполнение упражнений на полный желудок отразится на процессе пищеварения – может появиться тошнота, спазмы. Особенно блюда с высоким содержанием жиров, белков, клетчатки могут привести к такой ситуации, поскольку они перевариваются дольше углеводов, – советы диетолога передает Medicalxpress.

Лучше съесть что-нибудь с высоким содержанием углеводов за два-три часа до интенсивной тренировки. Если тренировка приходится на утро, можно перед ней съесть что-нибудь углеводное, например, банан с арахисовым маслом – это даст энергию для занятия, после которого можно будет полноценно поесть.

Если до полноценного приема пищи после тренировки предстоит больше часа, то можно перекусить белковым продуктом, чтобы умерить аппетит. Многие начинают испытывать сильный голод через час после занятия, что может привести к неправильному выбору продуктов и перееданию.

Однако то, что сразу после тренировки нужно выпить протеиновый коктейль для роста больших мышц – это заблуждение. Так называемое «анаболическое окно» (условный период времени после тренировки, когда организм наиболее расположен к усвоению нутриентов) у человека может длиться гораздо дольше часа, поэтому время приема пищи здесь не так важно, как то, что человек будет есть. Организму необходимо постоянное поступление аминокислот, таких как белок, для восстановления и поддержания мышц: при каждом приеме пищи следует потреблять от 25 до 30 граммов белка.

Во время тренировки людям, которые достаточно питаются в течение дня, есть ничего не нужно. Интенсивные упражнения в течение часа не требуют «подкрепления». Если тренировка длится дольше – например, у марафонцев – тогда может быть использован перекус с высоким содержанием углеводов.