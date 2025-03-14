Сахарозаменитель в популярном напитке оказался вредным для детей

Новое исследование выявило тревожную связь между популярными замороженными напитками — слаши (slushies) — и здоровьем маленьких детей. Учёные из Великобритании и Ирландии обнаружили, что вещество глицерол, используемое как заменитель сахара, может приводить к так называемому «синдрому глицероловой интоксикации». Это состояние вызывает у детей потерю сознания, резкое падение уровня сахара в крови и другие опасные симптомы.

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Глицерол — это натуральный спирт, который добавляют в слаши, чтобы они оставались мягкими и не замерзали полностью. Раньше его считали безопасным, но исследование показало, что для детей до восьми лет он может быть токсичным. Учёные изучили 21 случай, когда дети от двух до семи лет попали в больницу после употребления этих напитков. Большинство из них заболели в течение часа: у них наблюдались головокружение, сонливость и низкий уровень сахара в крови (гипогликемия). Некоторые симптомы напоминали редкие генетические болезни, что заставило врачей провести дополнительные тесты.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Archives of Disease in Childhood, призывают родителей быть осторожными. В Великобритании уже советуют не давать слаши детям до четырёх лет, но теперь эксперты предлагают поднять возрастной предел до восьми. Причина в том, что маленькие дети хуже перерабатывают глицерол из-за особенностей обмена веществ.

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