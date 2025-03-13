Кардиолог рассказала, что нужно делать перед сном для снижения давления
На самом деле подготовка ко сну имеет большее значение, чем вы думаете. Подробнее об этом сообщила Мэри Бранч, доктор медицины, кардиолог в Cone Health в Гринсборо, Северная Каролина.
Ограничьте употребление алкоголя. Женщинам в сутки рекомендуется выпивать не более 1 порции чистого спирта, а мужчинам — не более 2 порций. При этом даже небольшие дозы спиртного могут помешать действию лекарств либо создать нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Чем больше вы пьёте, тем сильнее будет повышаться давление.
Помните о приёме лекарств. Некоторые препараты от гипертонии нужно принимать перед сном. И делать это необходимо ежедневно.
Практикуйте осознанность. Это снижает уровень стресса и артериальное давление. Также вы можете попробовать для борьбы со стрессом йогу, лёгкую растяжку, ведение дневника, создание успокаивающей обстановки.
Избегайте закусок с высоким содержанием натрия. Чипсы, консервированные супы, крендели перед сном могут привести к задержке жидкости в организме. Это может увеличить давление на сосуды.
Поддерживайте в спальне прохладу, темноту и комфорт. Это будет способствовать качественному сну, улучшит здоровье сердца. Научно доказано, что плохой сон может привести со временем к повышению кровяного давления.
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