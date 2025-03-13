Что нужно делать перед сном для снижения давления

На самом деле подготовка ко сну имеет большее значение, чем вы думаете. Подробнее об этом сообщила Мэри Бранч, доктор медицины, кардиолог в Cone Health в Гринсборо, Северная Каролина.

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Ограничьте употребление алкоголя. Женщинам в сутки рекомендуется выпивать не более 1 порции чистого спирта, а мужчинам — не более 2 порций. При этом даже небольшие дозы спиртного могут помешать действию лекарств либо создать нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Чем больше вы пьёте, тем сильнее будет повышаться давление.

Помните о приёме лекарств. Некоторые препараты от гипертонии нужно принимать перед сном. И делать это необходимо ежедневно.

Практикуйте осознанность. Это снижает уровень стресса и артериальное давление. Также вы можете попробовать для борьбы со стрессом йогу, лёгкую растяжку, ведение дневника, создание успокаивающей обстановки.

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Избегайте закусок с высоким содержанием натрия. Чипсы, консервированные супы, крендели перед сном могут привести к задержке жидкости в организме. Это может увеличить давление на сосуды.

Поддерживайте в спальне прохладу, темноту и комфорт. Это будет способствовать качественному сну, улучшит здоровье сердца. Научно доказано, что плохой сон может привести со временем к повышению кровяного давления.

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