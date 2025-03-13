Как ячмень влияет на здоровье

Многие преимущества для здоровья ячменя связаны с большим количеством клетчатки в нём. В то же время это зерно богато витаминами и минералами.

© Ferra.ru

Снижение уровня холестерина. В ячмене есть бета-глюкан, который затрудняет попадание в кровь холестерина. Одно исследование показало, что это вещество снижает уровень вредного холестерина.

Снижение кровяного давления. Согласно одной научной работе, рационы, в которых много бета-глюкана, снижают систолическое артериальное давление на 2,9 мм рт. ст., диастолическое — на 1,5 мм рт. ст.

Улучшение пищеварения. Это происходит за счёт большого количества клетчатки в ячмене.

Снижение уровня глюкозы в крови. Связано это тоже с бета-глюканом.

© Valeriy Lushchikov / Getty Images

Улучшение иммунной функции. В цельном зерне содержатся фенольные кислоты, флавоноиды и фитостеролы. Они защищают организм от вирусов и бактерий, обладают антиоксидантными свойствами, снижают холестерин.

Помощь в контроле веса. Растворимая клетчатка в ячмене усиливает ощущение сытости.

Снижение риска возникновения заболеваний желчного пузыря. Потребление клетчатки напрямую связано с вероятностью развития проблем с желчным пузырём.

Снижение риска развития колоректального рака. Это тоже происходит при употреблении большего количества клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.