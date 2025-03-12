Как должен выглядеть весенний рацион питания

В марте россиянам следует перейти на весенний рацион питания, в том числе начать постепенно исключать из него жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

Врач посоветовала заменить тяжелые продукты легкими овощными салатами, обилием свежей зелени. Она назвала идеальным средством для сжигания жира перед предстоящим летом черемшу. За счет высокого содержания витаминов и микроэлементов она помогает укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ. Также в этом время года диетолог порекомендовала чаще есть кисломолочные продукты и отказаться от еды на ночь.

«Последний прием пищи предпочтителен не позднее 18 часов», — отметила Журавлева. — Также важно соблюдать питьевой режим и отказаться от сладких газированных напитков.

Важно употреблять в пищу больше свежей зелени, которая является лучшим вариантом восполнить дефицит витаминов после зимы. Сюда относятся черемша, молодая крапива, шпинат, зеленый лук. Важно не забывать про овощи – редис, морковь, свеклу, богатые клетчаткой. В пророщенных зернах сои, пшеницы, ржи, овса много железа и ферментов, необходимых ЖКТ, а также полезных жиров, поддерживающих здоровье кожи и волос.

Весной организму крайне не хватает жирорастворимых витаминов, поэтому в рационе обязательно должны быть грецкие орехи, льняные семена, кунжут, рыба, морепродукты. Они должны заменить мясо, колбасу, сладости и выпечку, которые только перегружают печень и мешают организму перестроиться к новому сезону, заключила Журавлева.

Напомним, сезонные овощи, замороженные ягоды, жирная рыба и цельнозерновой хлеб — эти продукты врачи рекомендуют вводить в рацион для восполнения дефицита витаминов. Подробнее о том, как составить правильный рацион весной – в материале «Газеты.Ru».