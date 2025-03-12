Диетолог Журавлева: в марте россиянам нужно перейти на весенний рацион питания

Газета.Ru

В марте россиянам следует перейти на весенний рацион питания, в том числе начать постепенно исключать из него жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

Как должен выглядеть весенний рацион питания
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Врач посоветовала заменить тяжелые продукты легкими овощными салатами, обилием свежей зелени. Она назвала идеальным средством для сжигания жира перед предстоящим летом черемшу. За счет высокого содержания витаминов и микроэлементов она помогает укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ. Также в этом время года диетолог порекомендовала чаще есть кисломолочные продукты и отказаться от еды на ночь.

«Последний прием пищи предпочтителен не позднее 18 часов», — отметила Журавлева. — Также важно соблюдать питьевой режим и отказаться от сладких газированных напитков.

Важно употреблять в пищу больше свежей зелени, которая является лучшим вариантом восполнить дефицит витаминов после зимы. Сюда относятся черемша, молодая крапива, шпинат, зеленый лук. Важно не забывать про овощи – редис, морковь, свеклу, богатые клетчаткой. В пророщенных зернах сои, пшеницы, ржи, овса много железа и ферментов, необходимых ЖКТ, а также полезных жиров, поддерживающих здоровье кожи и волос.

Весной организму крайне не хватает жирорастворимых витаминов, поэтому в рационе обязательно должны быть грецкие орехи, льняные семена, кунжут, рыба, морепродукты. Они должны заменить мясо, колбасу, сладости и выпечку, которые только перегружают печень и мешают организму перестроиться к новому сезону, заключила Журавлева.

Напомним, сезонные овощи, замороженные ягоды, жирная рыба и цельнозерновой хлеб — эти продукты врачи рекомендуют вводить в рацион для восполнения дефицита витаминов. Подробнее о том, как составить правильный рацион весной – в материале «Газеты.Ru».