Что такое хромотерапия и как она может помочь здоровью

Задумывались ли вы, почему одни цвета нам нравятся больше, поднимают настроение, а другие заметно угнетают? Современной наукой давно доказано, что разные оттенки способны ощутимо влиять на психоэмоциональную сферу и физическое самочувствие человека. Еще в Древнем Египте, Индии и Китае использовали цветотерапию для лечения различных заболеваний и гармонизации внутреннего состояния. Врач-психотерапевт, действительный член гильдии психотерапевтов в Санкт-Петербурге и Москве Елена Дитер (Боровик) в беседе с WomanHit рассказала, как работает механизм воздействия цветов на наш организм.

«Цвета — это не просто визуальное восприятие окружающего мира, но и волны определённой длины, которые воздействуют на организм через сетчатку глаза и кожу. Световые волны стимулируют нервную систему, эндокринные железы и даже влияют на биохимические процессы в теле. Различные цвета могут возбуждать, расслаблять, активизировать или успокаивать человека», — поясняет эксперт.

Интересные факты о влиянии цвета

В психологии есть понятие «синдром розовой камеры». Исследования показали, что пребывание в комнате, окрашенной в мягкие розовые оттенки, снижает агрессию и помогает успокоиться. Этим методом пользуются даже в некоторых тюрьмах! Ученые выяснили, что голубой и зеленый цвета способны снижать уровень стресса и даже уменьшать частоту сердечных сокращений, поэтому их часто используют в медицинских учреждениях. Красный цвет стимулирует выработку адреналина, что делает его отличным выбором для спортивных залов и активных пространств.

В Японии на станциях метро используют синие светодиоды, чтобы снизить количество несчастных случаев — этот цвет оказывает успокаивающее воздействие на пассажиров, говорит специалист.

О цветах, применяемых в хромотерапии

Людям с пониженным давлением, постоянным ощущением усталости, апатией, рекомендовано больше контактировать с красным цветом. Он стимулирует кровообращение, повышает энергию и жизненный.

«Но не переусердствуйте — комната, выкрашенная в красный, может превратить вас в ходячий вулкан!» — предупреждает психотерапевт.

Оранжевый спасет от уныния и мгновенно улучшит настроение. Он способен вытащить даже из затяжной депрессии. Желтый признан лучшим активатором мозговой деятельности, он улучшает концентрацию, а еще способствует исправной работе ЖКТ. Не зря в рабочих кабинетах с желтыми стенами продуктивность сотрудников в разы выше, чем в офисах со скучным серым оформлением.

Зеленый — отличный релаксант, снижающий уровень стресса и нормализующий сердечный ритм. Голубой имеет схожее действие, к тому же помогает при бессоннице. Вот почему он идеален для спальни. Да и в больницах стены часто выкрашены именно в голубой. Теперь вы знаете, почему. Синий эффективен при воспалительных заболеваниях, считается действенным антисептиком, а фиолетовый способствует духовному росту, стимулирует интуицию и часто применяется в медитативных практиках.

Ваша личная палитра

Скорректировать свое психоэмоциональное и физическое состояние можно и самостоятельно, без визита к специалистам. Для этого достаточно запомнить особенности влияния оттенков и использовать их по мере надобности.

«Выбирая одежду нужного цвета, можно регулировать своё эмоциональное состояние. Хотя, конечно, розовые носки не всегда сделают вас более романтичным, но попробовать стоит!» — говорит врач.

Эффективным будет внести коррективы в интерьер квартиры или рабочего кабинета, а также установить цветное освещение. Лампы и светодиодные панели с возможностью переключения оттенков — отличный вариант для разных ситуаций. Если вам захочется расслабиться, используйте зеленоватую подсветку, а для позитивного настроя — включите теплую оранжевую.

В конце концов, включите в рацион продукты ярких цветов: апельсины, сладкие перцы, свежие листья салата не только насытят витаминами, но и дадут заряд бодрости или же настроят на спокойный лад перед важными переговорами или сном.

Когда хромотерапия бессильна

Увы, некоторые ситуации не позволят обойтись только воздействием правильных цветов.

«Если вы просыпаетесь по утрам уже уставшими, ощущаете постоянное выгорание или вам сложно испытывать радость от жизни, это может быть сигналом скрытой депрессии или других эмоциональных проблем. В таких случаях цветотерапия может стать лишь дополнением, но не решением», — говорит психотерапевт.

В этих случаях лучшим решением станет очное обращение к специалисту, который сможет подобрать комплекс методов коррекции.