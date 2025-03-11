Какие упражнения быстро сжигают жир

Если у вас плотный график и мало времени на спорт, то похудеть помогут высокоинтенсивные упражнения. Они отнимут у вас не более 10 минут.

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Степ-джеки. Стремитесь выполнять от трёх до пяти подходов (по 30−50 повторений) прыжков на месте в течение 45−60 секунд. Эта тренировка значительно повышает частоту сердечных сокращений, что приводит к ускорению метаболизма, значительному сжиганию калорий.

Бёрпи. Если вы новичок, то стремитесь сделать это упражнение 10 раз, а если более продвинутый — 20 и более раз.

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Альпинист. Выполняйте это упражнение 20−30 раз с каждой стороны в течение 45−60 секунд. Как и бёрпи, оно задействует несколько групп мышц, интенсивно сжигает калории, повышает частоту сердечных сокращений, способствует похудению и после окончания тренировки.

Прыжки с приседанием. В зависимости от уровня подготовки старайтесь делать 12−25 повторений этого упражнения за 60 секунд.

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