Чем опасно есть много белка за один присест

Белок имеет важное значение для поддержания нашего здоровья. Однако если съесть сразу много белковых продуктов, то можно столкнуться с неприятными побочными эффектами.

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Рекомендуемое потребление белка — это 0,8 г в сутки на 1 кг массы тела. Однако если вы занимаетесь спортом, то вам понадобится больше, отмечает Трейси Маккарти, физиотерапевт, доктор физиотерапии, доктор философии, преподаватель физиологии упражнений в Нью-Йоркском университете.

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Если за один присест вы съедите слишком много белка, то у вас могут возникнуть запор, боль в желудке, тошнота. Также чрезмерное потребление белка приводит к обезвоживанию, набору веса. В этом случае калории будут сохраняться в жировых отложениях вместо того, чтобы использоваться для роста мышц. Об этом сказала Бет Червони, диетолог из Центра питания человека клиники Кливленда.

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