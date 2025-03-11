До, после или во время тренировки: когда и что нужно есть

Некоторые эксперты уверяют, что тренировки натощак сжигают больше калорий. Однако диетолог Эбби Лангер придерживается другого мнения.

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Исследования показывают, что с точки зрения эффективности тренировки натощак по сравнению с тренировками в сытом состоянии особо ничего не дают. С другой стороны, это вовсе не значит, что нужно налегать на углеводы и белки прямо перед занятиями спортом.

Калории в еде — это энергия. Однако если вы съедите слишком много, то можете столкнуться с тошнотой или спазмами в желудке. Особенно это касается пищи в большим количеством белка, жира или клетчатки. Если вы употребили слишком много углеводов, то подождите 2−3 часа перед выполнением интенсивных упражнений.

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После тренировки, если до полноценного приёма пищи у вас пройдёт час или больше, то лучше перекусить чем-нибудь с высоким содержанием белка. Это поможет сдержать аппетит и не переесть позже.

Организму также нужно постоянно получать белок. Поэтому включайте 25−30 г этого вещества в каждый приём пищи.

Большинству людей, которые в течение дня получают достаточное количество пищи, во время тренировки не нужно есть. Но если вы тренируетесь интенсивно дольше часа, то полезным станет перекус, богатый углеводами.

Лучше в целом сосредоточиться не на времени потреблении пищи, а на том, что вы едите и сколько.

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