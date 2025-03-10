Ученые рассказали, у каких женщин выше риск инсульта

Согласно отчёту, опубликованному 5 марта в Neurology, существует связь между высоким уровнем стресса и повышенным риском инсульта. Правда, это касается только женщин в возрасте от 18 до 49 лет. У мужчин же такой тенденции не было.

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Давно известно, что стресс нагружает сердечно-сосудистую систему. Совсем недавно оказалось, что он также может быть фактором риска возникновения инсульта у молодых людей. При этом в новом исследовании говорится, что стресс может сильнее влиять на здоровье сердца именно у женщин.

Для проведения исследования учёные набрали 426 человек в возрасте от 18 до 49 лет. Все из них перенесли ишемический инсульт, а около половины участников были женского пола. В команду испытуемых вошли ещё 426 человек, у которых инсульта никогда не было.

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Опросы продемонстрировали, что люди, столкнувшиеся с инсультом, имели гораздо более высокий уровень стресса. Таких участников было 46% против 33% тех, у кого не было инсульта.

У женщин, которые испытывали умеренный уровень стресса, вероятность возникновения инсульта была на 78% выше. Высокий же уровень стресса был связан у женщин с повышением риска возникновения инсульта на 6%. У мужчин связи между уровнем стресса и инсультом не было.

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