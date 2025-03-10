Народный способ борьбы с бессонницей

Необходимо лечь в противоположном направлении. Кроме того, чтобы избежать нарушения сна, в организме должно быть достаточно питательных элементов.

Такими рекомендациями Владимир Животов поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Есть такой старый дедовский способ, если ты плохо спишь, попробуй развернуться на 180 градусов. Просто лечь головой в противоположном направлении. И во многих случаях это срабатывает.

Много нюансов, если говорить про сон. И хороший уровень энергии, и хороший уровень сна во многом определяется наличием достаточного количества питательных элементов, витаминов, микроэлементов. Всего должно быть достаточно». Ранее сомнолог предупредила о риске появления бессонницы из-за ярко освещённых улиц.