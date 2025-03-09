Как быстро сжечь 500 калорий

Обычно ходьба имеет плохую репутацию. Но на самом деле она может легко сжигать калории: всё дело в интенсивности. Один из самых эффективных способов быстро сжечь 500 калорий — это интервальная ходьба с наклоном.

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Для тренировки, включающей интервальную ходьбу с наклоном, вам понадобятся беговая дорожка или холмистый маршрут.

В течение 5 минут идите со скоростью 4,8−5,5 км/ч, уклон должен составлять 0%. Держите грудь поднятой, плечи расслабленными. Руки должны свободно двигаться.

Далее идёт тренировка в 4 подхода: 2 минуты работы, 1 минута восстановления. Скорость должна составлять 6,4 км/ч, уклон — от 8 до 12%. Каждые 2 минуты уменьшайте наклон и идите со скоростью 4,8 км/ч в течение 60 секунд.

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После этого идите быстро в течение 5 минут по ровной местности. Скорость должна составлять при этом 6,8−7,2 км/ч. Сосредоточьтесь на быстрых, контролируемых шагах и интенсивных взмахах руками.

Последний этап тренировки — ходьба по наклонной поверхности, но с уклоном 10−15%. Идите размеренно со скоростью 6,1−6,8 км/ч 3 минуты. Затем уменьшите наклон и идите со скоростью уже 4,8 км/ч для восстановления. Повторите всё это 4 раза.

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