Какая зарядка поможет сжечь лишние килограммы

Фитнес-эксперт Роберт Бабаян рассказал об упражнениях, которые должны быть в зарядке для сжигания лишних килограммов. Его слова приводит NEWS.ru.

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Специалист рекомендовал начать с легкой разминки.

«Это может быть быстрая ходьба на месте, махи руками и ногами. Затем переходите к кардионагрузке — например, бегу на месте, прыжкам со скакалкой или танцевальным упражнениям. Это поможет ускорить метаболизм и сжечь калории», — заявил он.

Бабаян также призвал не забывать о силовых упражнениях.

«Отжимания, приседания, планка — все это отлично укрепляет мышцы и ускоряет процесс похудения. Главное — регулярность и постепенное увеличение нагрузки», — заявил эксперт.

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