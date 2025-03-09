Как спастись от болезней в отпуске за границей

Россияне готовятся к летнему сезону и приобретают туры для отдыха за рубежом. В других странах путешественники не только получают яркие эмоции, но и сталкиваются с неожиданными проблемами. Например, СМИ пишут о вспышке лихорадки денге в Индонезии. Каких заболеваний следует опасаться и можно ли защититься от них — в материале NEWS.ru.

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Укус комара в тропической стране может оказаться смертельным

Как рассказала врач Валентина Харитонова, в тропических странах крайне опасна малярия. Заражение происходит в результате укуса комара, в слюне которого содержится возбудитель.

«Стоит также опасаться желтой лихорадки. Заболевание вызывают вирусы, которые переносят особые тропические комары. У человека поднимается температура, болит голова, а на теле появляется красноватая сыпь», — рассказала Харитонова.

Черви могут прогрызть кожу

Доктор также напомнила про такие экзотические и опасные заболевания, как анкилостомоз и некатороз.

«Причина — мелкие круглые черви, которые поселяются в тонком кишечнике. Личинки проникают в организм человека либо из влажной почвы, прогрызая кожу, либо вместе с едой или питьем», — сообщила собеседница NEWS.ru.

Кроме того, в тропиках путешественники могут заразиться бругиозом и вухерериозом.

«Возбудители — тропические черви-паразиты, поражающие лимфатическую систему человека. Разносчиками являются кровососущие насекомые — комары и мошки. Для профилактики заболеваний в жарких странах рекомендуется защищать себя от укусов комаров. Нужно завешивать окна и двери сетками, применять репелленты и фумигаторы», — пояснила Харитонова.

От тифа до гепатита

Эксперт также порекомендовала туристам провести вакцинацию от заболеваний, которые распространены в жарких странах: гепатита А, брюшного тифа (распространен в Индии, государствах Средней Азии), желтой лихорадки (часто встречается в Южной Америке и Африке), а также менингококка (случаи заражения регулярно фиксируются в ОАЭ и Саудовской Аравии).

Почему ссадины в тропиках очень опасны

В жарких странах также следует опасаться различных бактериальных грибковых инфекций.

«Существует отдельная категория заболеваний — тропические дерматозы. Старайтесь избегать различных травм, ссадин, царапин, особенно если речь идет о странах с жарким климатом», — рассказал NEWS.ru дерматолог, врач высшей категории Захар Коган.

Кроме того, отметил специалист, туристам угрожают неинфекционные заболевания — солнечные дерматиты или ожоги, солнечная крапивница. Некоторые люди имеют предрасположенность к ним.

Коган также подчеркнул, что россияне любят отдыхать в странах с достаточно холодным климатом.

«В таком случае надо запасаться средствами, которые помогают избежать сухости кожи, что связано с воздействием низких температур», — сказал он.

Из Турции привозят энтеровирусный паралич

Терапевт Павел Смирнов подтвердил NEWS.ru, что российские туристы нередко привозят из заграничных отпусков разные инфекционные заболевания.

«Мне доводилось наблюдать, как из Турции, Египта и Болгарии приезжали туристы с энтеровирусными параличами и энтеровирусной полиневропатией — речь идет о множественном поражении периферических нервов», — подчеркнул он.

Насколько опасны комары в Таиланде

В Таиланде была зафиксирована вспышка лихорадки денге, которая в этой стране не считается экзотическим заболеванием. Это острая вирусная инфекция, передающаяся от инфицированных комаров, распространенных в тропическом и субтропическом климате. Лихорадка сопровождается высокой температурой, головной болью, ломотой в теле, тошнотой и сыпью. Болезнь не передается от человека человеку.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что власти стран Юго-Восточной Азии не делали каких-либо заявлений о вспышке заболевания.

Чем опасен секс-туризм за границей

На отдыхе за рубежом россияне нередко заражаются венерическими заболеваниями.

«Не будем скрывать, что некоторые соотечественники посещают страны с развитым секс-туризмом, где можно заразиться огромным количеством венерических болезней. Нужно быть осторожным, использовать средства контрацепции и не допускать беспорядочных половых связей, находясь на отдыхе, тем более под воздействием алкоголя», — сказал Коган.

Не секрет, что секс-туризм имеет обширную географию и особенности в конкретных странах и регионах. Например, излюбленным местом женщин называют Карибский регион. Одинокие мужчины приезжают на Кубу и в Таиланд. Паттайю и Бангкок называют меккой секс-туризма.

Терапевт Павел Смирнов рассказал NEWS.ru, что нередко россияне привозят из-за границы ВИЧ и сифилис.

«К сожалению, многие очень легкомысленно относятся к случайным сексуальным связям. Подчас это заканчивается весьма печально», — сообщил врач.

Часто ли россияне заболевают за рубежом

Эпидемия лихорадки денге охватила Бали. На острове заразились несколько десятков российских туристов, сообщил ранее Telegram-канал SHOT. Всего с начала января в Индонезии зафиксировали свыше шести тысяч пациентов с данным заболеванием, отметил канал. По информации SHOT, на данный момент умерли не менее 28 человек.

Вирус Коксаки, которым россияне часто заражаются на зарубежных курортах, относится к группе энтеровирусов и может вызвать менингит, заявила ранее исполняющая обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ИКБ № 1 Мария Ильина. По ее словам, Коксаки способен привести к вирусной экзантеме и герпангине. Маленькие дети и молодежь в наибольшей степени подвержены развитию осложнений.

Вакцины от вируса Коксаки не существует, поэтому основным способом защиты является соблюдение правил личной гигиены. Между тем вспышки Коксаки практически регулярно фиксируются в Турции.

Кроме того, Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в Демократической Республике Конго, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее издание Actualité отмечало, что свыше 50 человек скончались от заболевания на северо-западе страны.

К каким рекомендациям врачей стоит прислушаться перед поездкой

Следует зайти на официальный сайт Роспотребнадзора и изучить данные об эпидемиологической ситуации в той стране, в которую собирается отправиться путешественник, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«На сайте ведомства будут даны все необходимые рекомендации: стоит ли предварительно вакцинироваться, какие лекарства следует взять с собой. Роспотребнадзор достоверно оценивает эпидемиологические риски в конкретном государстве», — сказал специалист.

По его словам, каждому туристу нужно проверить перед поездкой, все ли прививки сделаны согласно российскому национальному календарю.

«Это касается и детей, и взрослых. В отечественный национальный календарь прививок на данный момент не входит вакцинация от гепатита А. Это достаточно распространенное заболевание во многих жарких странах, особенно в Юго-Восточной Азии», — отметил Малых.

Он также посоветовал проконсультироваться с лечащим врачом и педиатром, который наблюдает ребенка, на предмет содержимого аптечки, которую необходимо взять с собой в путешествие.