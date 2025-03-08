Йога: три упражнения, которые помогут восстановить баланс

Йога — это не только физическая практика, но и отличный способ расслабиться и снять напряжение. Если вы чувствуете усталость или стресс, попробуйте несколько простых упражнений, которые помогут восстановить баланс и успокоить ум.

Поза ребенка (баласана). Сядьте на колени, наклонитесь вперед, вытянув руки, и положите лоб на пол. Эта поза снимает напряжение в спине и успокаивает нервную систему. Поза кошки — коровы (марджариасана — битиласана). Встаньте на четвереньки, на вдохе прогните спину, на выдохе — округлите. Это упражнение улучшает гибкость позвоночника и снимает стресс. Поза горы (тадасана). Встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела. Закройте глаза, дышите глубоко и сосредоточьтесь на расслаблении.

Занимайтесь йогой в тихом месте, используйте мягкую музыку или звуки природы для большего эффекта. Всего 10–15 минут в день помогут вам почувствовать себя спокойнее и бодрее.