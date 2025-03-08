Как занятия балетом помогают женщинам укрепить мышцы тазового дна

Эксперт Акулина Бахтурина назвала четыре причины заниматься хореографией.

© Чемпионат.com

«Чтобы понять, как классическая хореография влияет на мышцы тазового дна, нужно немного погрузиться в теорию о его строении. Тазовое дно представляет собой совокупность мягких тканей, которые занимают нижнюю часть таза. Они представлены мышцами, тканями, связками, которые выглядят как некий «гамак». Важнейшими функциями тазового дна является обеспечение поддержки органов малого таза. Мышцы тазового дна помогают в контроле мочеиспускания, влияют на сексуальные функции и даже участвуют в стабилизации корпуса», – Акулина Бахтурина, руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

Для женщины здоровье тазового дна – это в первую очередь правильное функционирование влагалища и матки. Из-за возрастных изменений, малоподвижной работы, а также после родов эти мышцы постепенно ослабевают. Но даже регулярно тренирующиеся люди редко прорабатывают и акцентируют внимание на мышцах тазового дна.

Какие сигналы могут говорить о том, что мускулы ослабевают? Возможны самые разные проявления проблемы: снижение контроля за мочеиспусканием или полное недержание. Часто после беременности и родов у женщин встречается опущение органов малого таза, матки и стенок влагалища. Кроме того, проблемам сопутствуют хронические боли в области таза, плохой контроль за газами, неприятные ощущения во время полового акта.

Как включить мышцы тазового дна в работу?

Об эффективных упражнениях для профилактики несостоятельности мышц тазового дна чаще всего женщинам рассказывают гинекологи. Многим наверняка знакомы классические упражнения Кегеля. Однако мало кто знает, как влияет на женское здоровье классическая хореография – то есть занятия балетом. Сегодня расскажем об этом подробнее.

Как классическая хореография влияет на мышцы тазового дна?

Направление классической хореографии является уникальным видом физической активности, который положительно влияет на всё тело, на все группы мышц. Дело в особенностях техники выполнения упражнений. Балетные упражнения помогают более детально прочувствовать тело, каждый его миллиметр, менять и исправлять дисбаланс, восстанавливать эластичность мышечно-фасциальных структур, развивать силу и гибкость.

Балет – это серьёзная физическая нагрузка, требующая контроля. Практически каждое движение в классическом танце задействует глубокие мышцы корпуса, включая тазовое дно. Вот несколько ключевых аспектов влияния балета.

Глубокая работа стабилизирующих мышц. Балетные упражнения требуют удержания центра тяжести и включения мышц таза, что укрепляет их и повышает выносливость. Осознанность и контроль. Работа с телом в балете основана на точности движений и правильном дыхании, что также способствует активации и укреплению тазового дна. Гармоничное укрепление всего тела. В отличие от тяжёлых силовых тренировок, балетная нагрузка равномерно распределяется, не создавая чрезмерного давления на мышцы таза. Улучшение осанки и координации. Правильное положение тела во время балетных занятий поддерживает естественный тонус мышц тазового дна, снижая риск их ослабления.

Помимо общего положительного влияния, многие классические упражнения активизируют работу тазового дна. Разберём этот эффект на примерах. Деми-плие – базовое упражнение в классической хореографии. Для правильной техники выполнения важно напрягать именно мышцы тазового дна. На занятиях педагог каждый раз акцентирует внимание на этой группе мышц.

Чтобы расставить акценты и образно объяснить ученикам необходимые действия, педагоги нередко говорят: «подтянули хвостики», «зажали монетку между ягодиц», «вытянулись как струнка». Все эти фразы о концентрации усилий в области таза и ягодиц.

Правильная техника батман тандю также предполагает задействование тазового дна. Для создания точных линий, чёткого положения тела необходимо подтягивать мышцы тазового дна и не расслаблять в течение всего упражнения.

Такие требования есть практически во всех базовых движениях классической хореографии. Преподаватели классического танца всегда помнят о связи данной группы мышц со способностью стабилизировать корпус тела.

Укрепляем верх — снижаем нагрузку на низ

«Классика» строится на вытяжении вверх. Это позволяет эффективно работать с осанкой, что особенно важно в балете. Правильная постановка корпуса, постоянное вытяжение помогают снижать нагрузку на нижний отдел тела, то есть на зону таза.

Также за счёт классических позиций рук в балете в работу включается широчайшая мышца спины и происходит укрепление верхних конечностей. В организме всё взаимосвязано: если нормализуется работа верхней части тела, улучшится и функционирование нижней.

Бёдра включают в работу и мышцы таза

Помимо вытяжения и укрепления кора, в балете немало упражнений на работу с приводящими мышцами бедра. Эти мускулы наиболее близки и связаны с мышцами тазового дна.

Например, в классическом плие особенно важно работать с мобильностью тазобедренного сустава. При правильной технике в работу включаются мышцы внутренней части бедра, которые соединены с тазовым дном.

Похожий принцип в движении «Ронд де жамб партер». Здесь важно удерживать таз в нейтральном положении и при этом работать с самим бедром. За счёт веерного раскрытия максимально полно задействуется вся зона бедра и тазового дна.

Стоит ли заниматься балетом для укрепления мышц тазового дна?

Классическая хореография может стать прекрасной профилактикой женских заболеваний. На тренировках важно тщательно контролировать работу всего тела, внимательно слушать педагога, выполнять его инструкции, чтобы занятие действительно приносило пользу.