Названа отличная альтернатива приседаниям со штангой

Чтобы минимизировать нагрузку на суставы, можно заменить приседания со штангой на жим ногами, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. По его словам, такое упражнение является наиболее безопасным для спортсменов, так как тренажер, на котором оно выполняется, рассчитан не только на профессионалов, но и на любителей.

Приседания со штангой — одно из самых базовых и необходимых упражнений, которые выполняют и спортсмены, и любители в рамках поддержания физической активности. Безусловно, это упражнение необходимо выполнять правильно и в первые разы под руководством тренера. Одним из наиболее безопасных тренажеров является тот, где вы удобно ложитесь на опору для спины и, располагаясь на специальной платформе с весом, разным образом устанавливая ступни ног, вы нагружаете различные мышцы. Это жим ногами. В целом абсолютное большинство тренажеров, которые используются в залах сейчас, рассчитаны на любителей, и нанести себе вред вы вряд ли сможете, — пояснил специалист.

Также эксперт отметил, что неправильное выполнение выпадов более травматично, чем даже приседания со штангой. Поэтому, по его мнению, этих упражнений лучше избегать.

На взгляд ортопедов-травматологов, неправильное выполнение выпадов более травматично, чем даже приседания со штангой. Поэтому этих упражнений лучше избегать. В целом все упражнения на нижние конечности можно выполнять либо со штангой, либо с гантелями, либо со специальной стек-платформой, — резюмировал Саутин.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что занятия спортом могут нанести вред человеку с ожирением. По его мнению, скидки на посещение спортзалов не решат проблему лишнего веса россиян, так как без медицинского контроля физические нагрузки способны усугубить состояние здоровья.