Какие чипсы полезнее для организма

Чипсы можно заменить нутсами (это чипсы из нута — турецкого гороха), в них больше белка и вдвое меньше калорий, чем в пачке картофельных чипсов, рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

Нутсы — это закуска, которую получают, перемалывая в муку, формируя из нее тонкие пластинки и обжаривая их до хрустящей текстуры. Они являются альтернативой традиционным картофельным чипсам и считаются более здоровой закуской, так как содержат больше белка и меньше жира.

«Если вы хотите чипсы во время диеты, лучше заменить их на нутовые. В них в два раза больше белка и в два раза меньше ккал. В пачке будет 50 г продукта, а это около 200 ккал», — объяснила Атаманова.

По ее словам, такой вариант подойдет для тех, кто не может удержаться и съесть маленькую порцию лакомства из большой упаковки. Таким людям лучше сразу покупать небольшую порцию более полезной альтернативы.