Тренер рассказала о правильном питании после спортивной нагрузки

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала о правильном питании после спортивной нагрузки. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт посоветовала соблюдать водный баланс — пить обычную воду во время и после тренировки. При этом важно учитывать индивидуальные потребности организма, пить до утоления жажды, но не через силу.

«После тренировки полноценный прием пищи лучше планировать через 30-60 минут. В этот период организм активно восстанавливает мышцы и восполняет запасы энергии, поэтому белки и углеводы усваиваются особенно хорошо. Если не получается полноценно поесть в оптимальный промежуток, можно сделать легкий перекус (например, банан и протеиновый коктейль), а через 1-1,5 часа устроить полноценный прием пищи», — рассказала Бахтурина.

По словам специалиста, из белковых продуктов подойдут мясо птицы (курица, индейка), рыба (лосось, тунец, треска), яйца, творог (5-9 процентов жирности), греческий йогурт. Из углеводов следует выбирать крупы (гречка, киноа, бурый рис, овсянка), цельнозерновой хлеб или хлебцы, фрукты (банан, яблоко), ягоды. Жиров в рационе должно быть немного, обратить внимание можно на авокадо, миндаль, кешью, оливковое или льняное масло.

Также Бахтурина предложила готовые варианты блюд. «После тренировки будет полезно съесть омлет и тост из цельнозернового хлеба. Второй вариант — курица с киноа и овощами. Еще одно простое сочетание — греческий йогурт, орешки и ягоды. Если тренировка была вечером, можно съесть творог или рыбу с овощами, чтобы не перегружать ЖКТ перед сном», поделилась она.

Ранее Бахтурина оценила пользу шпагата. Она отметила, что шпагат сам по себе, отдельно от полноценной комплексной физической нагрузки, пользы не несет.