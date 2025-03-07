На самом деле углеводы вполне могут быть частью здорового и сбалансированного рациона. Главное — правильно их употреблять.

Некоторые исследования демонстрируют, что употребление углеводов на ночь приводит к повышению уровня глюкозы в крови по сравнению с утром. Связано это с уменьшением чувствительности организма к инсулину и снижением функции бета-клеток (которые вырабатывают инсулин) в вечернее время. Поэтому организм в целом менее эффективно перерабатывает углеводы перед сном.

Научные работы демонстрируют, что употреблением пищи, богатой углеводами, примерно за 4 часа до сна, помогает быстрее заснуть. В то же время учёные связывают такую еду с более высоким уровнем сахара в крови и сокращением длительности медленноволнового сна (SWS).

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Лучше всего на ночь есть сложные углеводы, а от рафинированных нужно отказаться. Вот, например, что стоит съесть вечером: фасоль, чечевицу, фрукты, крахмалистые овощи, молочные продукты, цельные зёрна. Рафинированные углеводы — это добавленный сахар (столовый сахар, агава и кукурузный сироп), сладкие напитки, сладости и закуски (пирожные, печенье, чипсы), белый хлеб, белые макароны, белый рис.

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