Как соблюдать режим дня и почему это важно для здоровья

Врач-педиатр «Инвитро-Воронеж» Елена Алексенцева назвала соблюдение режима дня ключевым фактором поддержания общего здоровья.

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По словам педиатра, соблюдение распорядка дня крайне важно как для физического, так и для психического здоровья. Установлено, что организованный распорядок дня улучшает состояние нервной системы, оптимизирует работу внутренних органов, улучшает качество сна и повышает эффективность управления временем.

Алексенцева подчеркнула важность сна, рекомендуя ложиться спать до 23:00, так как это способствует выработке мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Оптимальная продолжительность сна для взрослых составляет от 7 до 9 часов.

Регулярная физическая активность также способствует общему здоровью, предотвращая потерю мышечной массы и положительно влияя на работу органов и систем организма. Наряду с режимом дня врач отметила важность сбалансированного питания и достаточной гидратации как ключевых аспектов здорового образа жизни. Она отметила, что взрослому человеку важно питаться трижды в день с акцентом на первую половину дня, молодой организм нуждается в четырёхразовом питании.

В отношении гидратации организма врач посоветовала пить в сутки два-три литра жидкости, включая поступающую с пищей, — норма взрослого. Доля чистой питьевой воды должна составлять 50–70% от общего суточного объёма жидкости.

Не менее важной повседневной привычкой врач назвала чтение книг. Эксперт подчеркнула, что этот вид интеллектуальной деятельности эффективно тренирует умственные способности и способствует укреплению памяти, развитию аналитического мышления и речевых навыков, а также предотвращает преждевременное старение мозга.

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