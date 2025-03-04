В Госдуме ответили, с чего нужно начинать борьбу с ожирением

Борьбу с ожирением в России нужно начинать с детей, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По словам депутата, государство бесплатно кормит детей в начальной школе, чтобы они научились правильно питаться и научили родителей.

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«Я думаю, что здесь должно быть все начинаться с семьи. Почему мы ввели закон, чтобы кормить детей в начальной школе за государственный счет? Потому что все, что вкусно – это все вредно. А в школе рациональное питание, где смотрят и на количество калорий, содержание белков, жиров и углеводов, которое должно быть. Понятно, что дети учатся правильно питаться. Когда мы научим детей правильно питаться, если мы им будем рассказывать, что это такое, почему именно это блюдо, то этот ребенок тоже сделает когда-нибудь маме замечание, что она делает что-то неправильно, что это вредно. Начинать надо именно с детей», – сказала она.

Соломатина считает, что родители перекармливают школьников, из-за этого у трети из них наблюдается ожирение.

«Ожирение сегодня – одно из тех заболеваний, которое ведет к развитию сахарного диабета и других заболеваний, как сердечно-сосудистые, и все это мешает жизни человека. Мы считали, что среди детей сегодня 30% уже ожирение, когда они находятся в школе, и мы перекармливаем их. Это ведет к развитию очень многих заболеваний. Поэтому борьба с ожирением – это одно перспективных направлений по борьбе за здоровье человека. Сейчас на все напитки, содержащие сахар, вводятся акцизы, которые должны быть направлены на профилактику заболевания именно сахарным диабетом, а также просветительская работа», – заключила она.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что от ожирения в стране страдают 24,6% россиян, женщины — чаще мужчин. Доля ожирения у детей 7–11 лет составляет почти 33%.