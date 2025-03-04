Врач предупредил, почему вредно смотреть фильмы с субтитрами

Частый просмотр фильмов с субтитрами негативно влияет на зрение и качество сна, поскольку вызывает перенапряжение глазных мышц и снижает уровень мелатонина, заявила NEWS.ru офтальмолог Элина Санторо. По ее словам, основной причиной дискомфорта является необходимость постоянной смены фокуса между текстом и изображением.

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Частое и длительное чтение субтитров на видео может оказывать негативное влияние на органы зрения. Глаза постоянно перемещаются между текстом и основным изображением, что вызывает нагрузку на аккомодационный аппарат — систему глазных мышц, отвечающую за фокусировку. Это может привести к усталости, ощущению песка в глазах и снижению четкости зрения. Также в такие моменты повышается воздействие синего света, который снижает уровень мелатонина, вызывая нарушения сна, — пояснила Санторо.

Специалист добавила, что просмотр фильмов с субтитрами увеличивает вероятность головных болей. Кроме того, по ее словам, в темных помещениях или при высокой яркости экрана может усилиться эффект сухости глаз.

При просмотре фильмов с субтитрами увеличивается нагрузка на глазные мышцы, особенно если текст мелькает слишком быстро или расположен слишком низко. Также возрастает сухость глаз, что приводит к их раздражению. Особенно это актуально при просмотре на экранах с высокой яркостью или в темных условиях, — резюмировала Санторо.

Ранее врач-офтальмолог Елена Литвина предупредила, что при неправильном использовании контактных линз может начаться конъюнктивит. По ее словам, также может появиться язва роговицы, которая требует хирургического вмешательства.