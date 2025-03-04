Матвиенко заявила о создании масштабного тренда на "здоровьесбережение"

Россия находится в авангарде масштабного тренда на здоровьесбережение, который формируется сегодня в обществе. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Наш форум проходит очень своевременно. Тема здоровьесбережения находится на личном контроле главы государства и входит в повестку практически всех крупных всероссийских и международных мероприятий. Сегодня формируется, я бы сказала, масштабный тренд на здоровьесбережение. И Россия совершенно точно - в его авангарде», — сказала спикер Совфеда, выступая на пленарном заседании второго Форума "Женщины за здоровое общество".

Она подчеркнула, что сегодня на глазах современников Россия становится сильнее, "заявляет о себе как об одном из ведущих государств мира".

«И, конечно, мы понимаем, что важным признаком по-настоящему сильной, самодостаточной страны является высокое качество жизни ее граждан, доступ к современному здравоохранению и эффективная демографическая политика. Именно поэтому сегодня мы должны добиваться повышения рождаемости и продолжительности жизни, воспитания культуры здоровья, развития передовых подходов в здравоохранении», — отметила Матвиенко.

II форум "Женщины за здоровое общество" проходит 4-5 марта в Москве. Его проводят Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс под эгидой Совета Евразийского женского форума. В рамках форума состоятся сессии, которые будут посвящены национальным проектам, инновациям и использованию искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. ТАСС выступает информационным партнером форума.