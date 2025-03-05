Как адаптироваться к смене часовых поясов без потерь

Перелет в другой часовой пояс может быть настоящим испытанием для организма как взрослых, так и детей. В такие моменты наш организм подвергается стрессу из-за сбоя внутренних «часов», привыкших следовать за ритмом дня и ночи в привычной среде.

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Консультант по сну Елена Мурадова, основатель Центра детского сна и Онлайн-школы BabySleep, поделилась с RuNews24.ru практическими советами о том, как сделать этот процесс менее болезненным.

«На первый взгляд, когда разница с местным временем составляет всего пару часов, она кажется незначительной. Но вот разница в 4 часа и более для организма может стать настоящим вызовом».

Для тех, кто планирует поездки на дальние расстояния, важным шагом является подготовка. Елена советует начинать адаптацию за 1-2 недели до поездки. Смещайте время отхода ко сну и пробуждения ежедневно на 15 минут. Такая изменение ритма поможет вашему организму легче привыкнуть к новому времени.

Особое внимание следует уделять эмоциональному состоянию накануне поездки.

«Постарайтесь в последние дни перед полетом избегать стрессов и сильных впечатлений. Расслабляющий ритуал перед сном поможет настроиться на отдых», — уточняет эксперт.

В поездке помогут и привычные атрибуты сна – будь то любимое одеяло или игрушка.

Как только вы оказались в новом месте, начните жить по местному времени. Важным фактором для быстрого привыкания является свет. Днем проводите больше времени на улице для выработки серотонина, а вечером выключайте свет и ложитесь спать, даже если еще не хочется. Это не только ускорит адаптацию, но и поможет наладить биоритмы.

Для детей крайне важно сохранить знакомый и комфортный режим сна. В незнакомой обстановке постарайтесь воссоздать привычные условия для засыпания. Если ребёнок привык спать отдельно, позаботьтесь о наличии детской кровати. Малышам могут пригодиться складные манежи, а для детей постарше – надувные кровати и спальные мешки.

Не забывайте, что от массы впечатлений и прогулок ребенок может чувствовать утомление быстрее. Старайтесь придерживаться привычного режима.

«Важно также соблюдать традиционный расслабляющий ритуал перед сном. Это поможет ребёнку почувствовать себя как дома и легче адаптироваться», — подчеркивает Елена.

Скорость и комфорт адаптации к смене часовых поясов зависят от множества факторов, но правильно подходя к этому вопросу, можно существенно облегчить себе жизнь. Помните об этих простых, но эффективных рекомендациях, и ваши путешествия станут намного приятнее.